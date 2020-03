Počet účastníkov play off NFL rozšírili z 12 na 14 tímov

New York 31. marca (TASR) – Od budúcej sezóny zámorskej profesionálnej ligy amerického futbalu NFL sa počet účastníkov play off zvýši z 12 na 14. O reforme rozhodli majitelia klubov dnes hlasovaním počas konferenčného hovoru.



Z oboch konferencií, Americkej a Národnej, postúpi do vyraďovačky po sedem tímov namiesto doterajších šiestich. V prvom kole play off bude mať voľno iba najlepší celok základnej časti z každej konferencie a nie dva ako pri doterajšom formáte. Ide o prvú reformu play off od roku 1990, pripomenula agentúra DPA.



Nová sezóna 32-člennej NFL má odštartovať v septembri tohto roka, play off sa začne v januári a vyvrcholením bude Super Bowl 7. februára 2021.