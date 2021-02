NFL: Tampa Bay v SB LV zdolala Kansas, siedmy Bradyho titul

Super Bowl LV:



Raymond James Stadium, Tampa



Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9 (7:3, 14:3, 10:3, 0:0)

Prehľad víťazov Super Bowlu od roku 1967:



1967: Green Bay Packers

1968: Green Bay Packers

1969: New York Jets

1970: Kansas City Chiefs

1971: Baltimore Colts

1972: Dallas Cowboys

1973: Miami Dolphins

1974: Miami Dolphins

1975: Pittsburgh Steelers

1976: Pittsburgh Steelers

1977: Oakland Raiders

1978: Dallas Cowboys

1979: Pittsburgh Steelers

1980: Pittsburgh Steelers

1981: Oakland Raiders

1982: San Francisco 49ers

1983: Washington Redskins

1984: Los Angeles Raiders

1985: San Francisco 49ers

1986: Chicago Bears

1987: New York Giants

1988: Washington Redskins

1989: San Francisco 49ers

1990: San Francisco 49ers

1991: New York Giants

1992: Washington Redskins

1993: Dallas Cowboys

1994: Dallas Cowboys

1995: San Francisco 49ers

1996: Dallas Cowboys

1997: Green Bay Packers

1998: Denver Broncos

1999: Denver Broncos

2000: St. Louis Rams

2001: Baltimore Ravens

2002: New England Patriots

2003: Tampa Bay Buccaneers

2004: New England Patriots

2005: New England Patriots

2006: Pittsburgh Steelers

2007: Indianapolis Colts

2008: New York Giants

2009: Pittsburgh Steelers

2010: New Orleans Saints

2011: Green Bay Packers

2012: New York Giants

2013: Baltimore Ravens

2014: Seattle Seahawks

2015: New England Patriots

2016: Denver Broncos

2017: New England Patriots

2018: Philadelphia Eagles

2019: New England Patriots

2020: Kansas City Chiefs

2021: Tampa Bay Buccaneers



najviac titulov od roku 1967:

Tom Brady 7 (New England 6, Tampa Bay 1)

Pittsburgh Steelers, New England Patriots 6

Dallas Cowboys, San Francisco 49ers 5

Green Bay Packers, New York Giants 4

Tampa 8. februára (TASR) - Hráči Tampy Bay Buccaneers triumfovali v Super Bowle LV. Vo finále najprestížnejšej ligy amerického futbalu NFL na domácom štadióne zdolali obhajcov Kansas City Chiefs jednoznačne 31:9 a získali druhú Trofej Vincea Lombardiho. Na titul premenili aj svoju jedinú predchádzajúcu finálovú účasť pred osemnástimi rokmi.Legendárny rozohrávač Tom Brady nastúpil vo veku 43 rokov na jubilejný desiaty Super Bowl a rekordný siedmykrát sa radoval z víťazstva. Predchádzajúcich šesť trofejí vybojoval v drese New England Patriots, Tampu doviedol k titulu hneď v premiérovej sezóne v novom pôsobisku.Tampa viedla v prvej štvrtine 7:3 a mala šancu na ďalší touchdown, ale neskórovala ani na štvrtý pokus a z nádejného driveu nevyťažila žiadny bodový zisk. Vynahradila si to v druhom dejstve, keď sa po sérii chýb a faulov Kansasu udržala na lopte a rovnako ako pri úvodnom touchdowne sa zopakovala spolupráca Bradyho a Roba Gronkowského. Ďalší TD pridali Buccaneers šesť sekúnd pred polčasovou prestávkou, Brady tentoraz našiel v end zóne Antonia Browna. Chiefs odštartovali druhý polčas field goalom z 52 yardov, súper však kontroval už svojím štvrtým touchdownom v zápase a pridal aj field goal a po tretej štvrtine viedol luxusným náskokom 31:9. Obranca Tampy ani v záverečnej časti nedovolila Kansasu, ktorý v základnej časti viedol celú ligu s bilanciou 14-2, pomýšľať na comeback a skóre sa už nezmenilo.