NFL uložila Brownovi dištanc na osem zápasov

New York 1. augusta (TASR) - Bývalý hviezdy hráč amerického futbalu Antonio Brown dostal od vedenia zámorskej ligy NFL osemzápasový dištanc. Tridsaťdvaročného wide recievera potrestali za viacero porušení pravidiel súťaže po tom, ako ho v júni odsúdili za napadnutie.



Brown naposledy pôsobil v tíme New England Patriots, v klube však skončil po jedinom zápase. Následne oznámil, že sa už neplánuje vrátiť do NFL. V súčasnosti je voľný hráč, ak zmení názor a dohodne sa s novým tímom, vynechá osem zápasov. Informoval o tom web BBC.