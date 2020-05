NFL: Vedenie súťaže oznámi vo štvrtok rozpis sezóny

New York 5. mája (TASR) - Vedenie zámorskej profesionálnej ligy amerického futbalu (NFL) oznámi vo štvrtok kompletný rozpis sezóny. Začať by sa mohla 10. septembra, Super Bowl v Tampe je predbežne na programe 7. februára 2021. Informovala agentúra dpa.



Každý tím by mal v základnej časti odohrať ako zvyčajne 16 zápasov. Vedenie ligy zároveň pracuje aj na krízovom scenári pre prípad, že sa situácia so šírením koronavírusu nebude vyvíjať priaznivo a sezónu nebude možné odštartovať podľa plánu. Otázkou takisto zostáva, či bude na jeseň možné pustiť na štadióny divákov.