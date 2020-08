NFL vyšetruje viacero falošne pozitívnych testov na COVID-19

New York 23. augusta (TASR) - Vedenie zámorskej ligy amerického futbalu NFL vyšetruje nezrovnalosti vo výsledkoch testov na koronavírus. Sobotné testovanie odhalilo niekoľko prípadov ochorenia COVID-19 vo viacerých kluboch, no kontrolné testovanie v Chicagu Bears preukázalo, že všetkých deväť pozitívnych výsledkov bolo falošných.



Vedenie NFL požiadalo spoločnosť BioReference o vyšetrenie incidentu. Firma z New Jersey je zodpovedná za všetky testy v súťaži, hoci pre urýchlenie výsledkov sa využíva viacero laboratórií po celej krajine.



K pozitívnym testom sa rozdielne postavili aj kluby. Kým Washington a Detroit v nedeľu pokračovali v tréningu, Cleveland odvolal všetky aktivity. Chicago po preukázaní falošných výsledkov presunulo ranný tréning na popoludnie. Informovala o tom agentúra AP.