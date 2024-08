Ngambová získa historickú medailu pre Olympijský tím utečencov

Paríž 4. augusta (TASR) - Boxerka Cindy Ngambová získa historicky prvú medailu pre Olympijský tím utečencov. Na OH v Paríži triumfovala v nedeľňajšom štvrťfinále do 75 kg nad domácou Francúzkou Davinou Michelovou 5:0 a postupom do semifinále získala istotu cenného kovu, keďže v boxerskom turnaji získavajú zdolaní semifinalisti bronzovové medaily.



Ngambová sa narodila v Kamerune, ale vo veku 11 rokov hľadala bezpečné útočisko vo Veľkej Británii. V roku 2021 získala štatút utečenca, pretože jej v Kamerune hrozilo väzenie za homosexuálnu orientáciu. Na OH v Paríži bola vlajkonosička výpravy, ktorá pozostávala z 37 športovcov z 11 krajín. Ide o najpočetnejší tím utečencov od jeho vzniku v roku 2016. Figuruje v ňom niekoľko športovcov, ktorí už v minulosti získali medaily na OH pre svoje pôvodné krajiny. Ngambová patrila k najväčším favoritom na cenný kov zo súčasného tímu utečencov.



Projekt vytvorili pre OH 2016 v Riu ako symbol nádeje a s cieľom upozorniť na ťažkú situáciu utečencov na celom svete.