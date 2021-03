Ngannou knokautoval Miocica, je prvý africký šampión ťažkej váhy UFC

Las Vegas 28. marca (TASR) - Kamerunčan Francis Ngannou sa stal prvým africkým šampiónom ťažkej váhy najprestížnejšej organizácie miešaných bojových umení UFC. V hlavnom zápase galavečera UFC 260 v Las Vegas knokautoval po 52 sekundách druhého kola obhajcu titulu a domáceho Američana Stipeho Miocica.



Súperi sa stretli druhýkrát, v prvom vzájomnom súboji v roku 2018 zvíťazil Miocic jednomyseľným výrokom rozhodcov. V odvete dominoval Ngannou. "Je to nádherný pocit. Predstavte si niečo, na čo čakáte celý život, no stále vám to uniká. Občas som sa cítil, ako keby som sa topil, a nevedel som sa vynoriť, ale teraz som to dokázal," povedal pre agentúru AP 34-ročný Afričan, ktorý si zlepšil bilanciu na 16 víťazstiev a 3 prehry.



O štyri roky starší Miocic (20-4) je najúspešnejší šampión ťažkej váhy v histórii UFC. Opasok vlastnil štyri z uplynulých piatich rokov. Od triumfu nad Ngannouom absolvoval tri zápasy s krajanom Danielom Cormierom, za úvodnú prehru sa dvakrát revanšoval.