NHL a NHLPA ratifikovali novú kolektívnu zmluvu, platí do roku 2030

New York 8. júla (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL a hráčskej asociácie NHLPA ratifikovali v utorok novú kolektívnu zmluvu, ktorá bude platiť do roku 2030. Dohodu odhlasovali Rada guvernérov aj všetci členovia NHLPA.



„Partnerstvo medzi hráčskou asociáciou a ligou je silnejšie ako kedykoľvek predtým a spolupráca v rámci tejto dohody predstavuje fantastickú príležitosť na ďalší rozvoj hokeja. Sme vďační Rade guvernérov za jej podporu tejto dohody, ktorá posilňuje náš šport a zabezpečuje, že v nasledujúcich rokoch budeme spoločne poskytovať skvelý zážitok pre fanúšikov,“ povedal podľa AP komisár NHL Gary Bettman.



Obe strany dospeli k predbežnej dohode o štvorročnom predĺžení už koncom minulého mesiaca. Zahŕňa okrem iného 84 zápasov základnej časti sezóny. Úplné memorandum o porozumení zverejnia strany neskôr. „Táto kolektívna zmluva ukazuje, čo sa dá dosiahnuť, keď NHL a únia spolupracujú. Je to dohoda, ktorá umožní pokračujúci celosvetový rast hokeja. To je víťazstvo pre všetkých,“ zdôraznil výkonný riaditeľ NHLPA Marty Walsh: „Tento výsledok by sme nedosiahli bez zapojenia a podpory našich hráčov. Osobitné poďakovanie patrí našej výkonnej rade a rokovaciemu výboru.“