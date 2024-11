Aho strelil 58. víťazný gól, prekonal rekord Francisa

New York 21. novembra (TASR) - Fínsky hokejista Sebastian Aho strelil v nočnom zápase na ľade Philadelphie (4:1) už svoj 58. víťazný gól v NHL. Útočník Caroliny ním prekonal klubový rekord, ktorý doteraz držal legendárny Ron Francis. Člen Hokejovej siene slávy v Toronte zaznamenal počas kariéry v drese Caroliny Hurricanes/Hartford Whalers 57 víťazných zásahov.



"Je to niečo výnimočné," vyznal sa Aho. "Spomínať moje meno v jednej vete s takou legendou je niečo špeciálne. Každý vie, čo Ron v tomto športe dokázal a aký skvelý bol hokejista. Takže to zrejme znamená, že ste počas kariéry robili veci správne, keď môžete byť porovnávaný s takým hráčom," povedal pre nhl.com 27-ročný center, ktorý prispel k triumfu aj jednou asistenciou.



Rekordný gól strelil v 42. minúte za stavu 1:1, keď sa po dobrom napádaní spoluhráčov ujal voľného puku v útočnom pásme, od mantinelu si vykorčuľoval do stredu klziska a strelou spoza kruhov prekonal Ivana Fedotova. Ruský brankár neudržal puk pod rukou a ten mu prepadol za čiaru. Pre fínskeho útočníka to bol piaty gól v sezóne, no prvý v hre 5 na 5. "Z osobného hľadiska mi puky do siete veľmi nepadali, ale snažil som sa nebyť z toho frustrovaný. Som šťastný, že som skóroval a pomohol k víťazstvu," dodal Aho.