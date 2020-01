NHL: All Star exhibícia so štyrmi hráčmi domáceho St. Louis

Kádre v All Star exhibícii 2020:



Atlantická divízia:



brankári: Frederik Andersen (Toronto), Andrej Vasilevskij (Tampa)



obrancovia: Victor Hedman (Tampa), Shea Weber (Montreal)



útočníci: David Pastrňák (Boston), Tyler Bertuzzi (Detroit), Anthony Duclair (Ottawa), Jack Eichel (Buffalo), Jonathan Huberdeau (Florida), Mitchell Marner (Toronto), Brady Tkachuk (Ottawa)





Metropolitná divízia:



brankári: Braden Holtby (Washington), Tristan Jarry (Pittsburgh)



obrancovia: Kris Letang (Pittsburgh), John Carlsson (Washington), Jaccob Slavin (Carolina), Seth Jones (San Jose)



útočníci: Mathew Barzal (N.Y. Islanders), Nico Hischier (New Jersey), Travis Konecny (Philadelphia), T.J. Oshie (Washington), Chris Kreider (N.Y. Rangers)





Centrálna divízia:



brankári: Jordan Binnington (St. Louis), Connor Hellebuyck (Winnipeg)



obrancovia: Roman Josi (Nashville), Alex Pietrangelo (St. Louis)



útočníci: Nathan MacKinnon (Colorado), Patrick Kane (Chicago), Ryan O'Reilly, David Perron (obaja St. Louis), Mark Scheifele (Winnipeg), Tyler Seguin (Dallas), Eric Staal (Minnesota)





Pacifická divízia:



brankári: Jacob Markström (Vancouver), David Rittich (Calgary)



obrancovia: Mark Giordano (Calgary), Quinn Hughes (Vancouver)



útočníci: Connor McDavid, Leon Draisaitl (obaja Edmonton), Tomáš Hertl (San Jose), Anže Kopitar (L.A. Kings), Max Pacioretty (Vegas), Elias Pettersson (Vancouver), Matthew Tkachuk (Calgary)

New York 24. januára (TASR) - Enterprise Center, domovský stánok hokejistov St. Louis Blues, bude cez víkend dejiskom v poradí 65. All Star exhibície zámorskej NHL. Akcia sa začne tradičným predkrmom, ktorým sú sobotňajšie súťaže zručností, o deň neskôr nasleduje hlavné menu - exhibičný miniturnaj štyroch divíznych výberov. Ten sa bude hrať opäť vo formáte traja proti trom (2x10 minút), pričom bude pozostávať z dvoch semifinálových súbojov a jedného finálového zápasu.Počas All Star víkendu budú proti sebe bojovať štyri divízie - Atlantická, Metropolitná, Pacifická a Centrálna. Každú divíziu reprezentuje 11 hráčov - dvaja brankári, dvaja obrancovia a šesť útočníkov. Výnimkou je tím Metropolitnej divízie, ktorý má zloženie 2-4-5. V kádroch nastali nielen zo zdravotných dôvodov rôzne zmeny, exhibíciu vynechá kvôli oddychu kanonier Washingtonu Alexander Ovečkin. Atlantickej divízii nepomôžu pôvodne nominovaní brankár Tuuka Rask z Bostonu a útočník Toronta Auston Matthews. Metropolitnej divízii budú chýbať okrem Ovečkina Artemij Panarin z NY Rangers, Jake Guentzel z Pittsburghu, Kyle Palmieri z New Jersey, Dougie Hamilton z Caroliny a Joonas Korpisalo z Columbusu. V dresoch Pacifickej divízie diváci neuvidia kvarteto Jakob Silfverberg (Anaheim), Logan Couture (San Jose), Darcy Kuemper (Arizona) a Marc-Andre Fleury (Vegas).O kapitánoch jednotlivých tímov rozhodli svojimi hlasmi fanúšikovia. Líder Edmontonu Connor McDavid bude kapitán výberu Pacifickej divízie, Centrálnu divíziu povedie center Colorada Nathan MacKinnon, Metropolitnú divíziu obranca Kris Letang z Pittsburghu a Atlantickej divízii bude veliť s "céčkom" na drese český kanonier David Pastrňák z Bostonu Bruins.Najväčšie hráčske zastúpenie bude mať v exhibícii domáce St. Louis, do exhibície dodalo štyroch hráčov. "Bluesmanov" budú zastupovať brankár Jordan Binnington, obranca Alex Pietrangelo a útočníci Ryan O'Reilly a David Perron.Trénermi jednotlivých divízií budú Todd Reirden z Washington Capitals (Metropolitná divízia), Bruce Cassidy z Boston Bruins (Atlantická), Craig Berube zo St. Louis Blues (Centrálna) a Rick Tocchet z Arizony Coyotes (Pacifická). Na mieste Toccheta mal byť pôvodne Gerard Gallant, ktorý začal sezónu na striedačke Vegas. V januári ho však odvolali a tak túto kurióznu situáciu vyriešilo vedenie NHL dosadením Toccheta. "Je to zvláštna situácia. Gallant si zaslúži byť na tej lavičke, takže je to náročné, ale bude dobré reprezentovať takto Coyotes. Zranil sa nám Darcy Kuemper, ktorý tam ísť nemohol, tak bude dobré, ak tam z nás niekto nakoniec bude," povedal Tocchet, ktorý je druhým trénerom Coyotes, ktorý sa zúčastní zápasu hviezd po Jimovi Schienfeldovi (1999).Najbohatšie skúsenosti z nominovaných hráčov má Patrick Kane z Chicaga. Bude to už jeho deviata účasť na exhibícii. Viac účastí ako tento útočník nemá na konte žiadny z aktívnych hráčov v profilige.Súťaže zručností sa začínajú v noci na sobotu. Pozostávajú zo súťaže o najrýchlejšieho korčuliara, súťaže v presnosti prihrávok, brankárov čaká súťaž o najdlhšiu sériu úspešných zákrokov, nasleduje súťaž vo vedení puku, o najtvrdšiu strelu a v presnosti streľby. Každá súťaž je bodovo oceňovaná, vyhrá tím s najvyšším počtom bodov. O deň neskôr sa odohrajú zápasy, prvý je na programe o 02.15 SEČ. V exhibícii nemá slovenský hokej zastúpenie.Vlani aj predvlani exhibíciu hviezd vyhral výber Metropolitnej divízie. Pred rokom za najužitočnejšieho hráča Zápasu hviezd (MVP) vyhlásili Sidneyho Crosbyho, ktorý zaznamenal vo finále dva góly a tri asistencie a za celý večer nazbieral osem bodov (4+4). Tentokrát však hviezda Pittsburghu bude na exhibícii chýbať. Kapitán Edmontonu Connor McDavid bude obhajovať triumf v súťaži o najrýchlejšieho korčuliara, klzisko vlani obkrúžil za 13,378 sekundy. Najlepšiu kontrolu puku ukázal krídelník Calgary Johnny Gaudreau, v samostatných nájazdoch dominoval brankársky veterán NY Rangers Henrik Lundqvist, najtvrdšiu strelu vypálil obranca Washingtonu John Carlson a súťaž v presnosti streľby ovládol český útočník David Pastrňák z Bostonu.