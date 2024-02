NHL All Star má novinky: Draft s celebritami a milión pre kráľa súťaží

Súpisky pre exhibíciu All Stars:



Tím Hughes:



Quinn Hughes, Elias Pettersson, Thatcher Demko, Brock Boeser, J.T. Miller (všetci Vancouver), Nikita Kučerov (Tampa Bay), Kyle Connor (Winnipeg), Brady Tkachuk (Ottawa), Jesper Bratt (New Jersey), Cam Talbot (Los Angeles), Frank Vatrano (Anaheim)



Tím Matthews:



Auston Matthews, Morgan Rielly, William Nylander, Mitch Marner (všetci Toronto), Jake Oettinger (Dallas), Clayton Keller (Arizona), Mathew Barzal (NY Islanders), Igor Šesťorkin, Vincent Trocheck (obaja NY Rangers), Filip Forsberg (Nashville), Alex DeBrincat (Detroit)



Tím MacKinnon:



Nathan MacKinnon, Cale Makar, Alexandar Georgiev (všetci Colorado), Sidney Crosby (Pittsburgh), Kirill Kaprizov (Minnesota), Sebastian Aho (Carolina), Tom Wilson (Washington), Jeremy Swayman (Boston), Travis Konecny (Philadelphia), Elias Lindholm (Calgary/Vancouver), Oliver Bjorkstrand (Seattle)



Tím McDavid:



Connor McDavid, Leon Draisaitl (Edmonton), Connor Hellebuyck (Winnipeg), David Pastrňák (Boston), Rasmus Dahlin (Buffalo), Robert Thomas (St. Louis), Sam Reinhart, Sergej Bobrovskij (obaja Florida), Boone Jenner (Columbus), Nick Suzuki (Montreal), Tomáš Hertl (San Jose)





Program exhibičného miniturnaja:



21.00 Tím MacKinnon - Tím McDavid



22.00 Tím Hughes - Tím Matthews



23.00 finále

New York 2. februára (TASR) - Úvod februára v zámorskej NHL tradične spestrí All Star víkend. V poradí 68. ročník exhibície najlepších hráčov profiligy však bude plný noviniek, uskutoční sa v Scotiabank Arene v Toronte, domovskom stánku hokejistov Toronta Maple Leafs. Tradičným predkrmom budú piatkové súťaže zručností (v sobotu o 1.00 SEČ), v sobotu (od 21.00 SEČ) bude nasledovať exhibičný turnaj vo formáte traja proti trom. Podujatie bude opäť bez účasti slovenských hokejistov.Turnaj sa rovnako ako v minulých rokoch uskutoční za účasti štyroch tímov, oproti predchádzajúcim edíciám však nastala zmena. Kapitáni si vyberali hráčov do svojich tímov cez draft, ktorý prebehol v noci na piatok. Liga sa tým vrátila k modelu, ktorý už vyskúšala v rokoch 2011 a 2015.Vedenie súťaže najprv vybralo do exhibície 32 hráčov – jedného z každého tímu. Následne si ďalších 12 hokejistov vybrali hlasovaním fanúšikovia. Vedenie súťaže potom určilo štyroch kapitánov výberov - Jacka Hughesa z New Jersey, Austona Matthewsa z Toronta, Nathana MacKinnona z Colorada a Connora McDavida z Edmontonu. V polovici januára oznámili mená trénerov, ktorí povedú jednotlivé tímy. Stanovili ich na základe postavenia klubov v NHL k 13. januáru. Výbery povedú Jim Montgomery z Bostonu (za Atlantickú divíziu), Peter Laviolette z New Yorku Rangers (Metropolitná divízia), Rick Bowness z Winnipegu Jets (Centrálna divízia) a Rick Tocchet z Vancouveru Canucks (Pacifická divízia). Pred samotným podujatím nastalo niekoľko zmien v nomináciách. Najprv Kyle Connor (Winnipeg) a Vincent Trocheck (NY Rangers) nahradili zranených Connora Bedarda (Chicago) a Jacka Eichela (Vegas), zdravotné problémy následne vyradili z hry aj Jacka Hughesa, ktorého nahradil spoluhráč z New Jersey Jesper Bratt.V noci na piatok si každý kapitán vybral do svojho tímu deviatich korčuliarov a dvoch brankárov. Hráčov draftovali spoločne so svojimi asistentmi a celebritami. Jack Hughes síce pre zranenie nemohol nastúpiť v súťažiach zručností a ani na exhibičnom turnaji, ale na drafte sa zúčastnil, pričom pomáhal ako spolukapitán svojmu bratovi Quinnovi Hughesovi z Vancouveru. Kapitánom asistovali aj celebrity - speváci Justin Bieber a Michael Bublé, speváčka a tanečníčka Tate McRaeová a herec a komik Will Arnett. Jednotkou netradičného draftu sa stal líder produktivity Nikita Kučerov z Tampy Bay, ktorého si vybral Tím Hughes. Vo výbere sa nakoniec zišlo až päť hráčov Vancouveru – okrem Quinna Hughesa aj Elias Pettersson, Thatcher Demko, Brock Boeser a J.T. Miller. Podobne volili aj ďalší kapitáni. S Matthewsom tak budú hrať jeho spoluhráči z Toronta William Nylander a Mitch Marner, s MacKinnonom z Colorada zasa Cale Makar.Veľkú pozornosť pútajú súťaže zručností, v ktorých hráči po novom zabojujú o štedrú finančnú odmenu milión dolárov. Každý hokejista sa zúčastní na štyroch zo šiestich súťaží – najrýchlejší korčuliar, tvrdosť streľby, technická súťaž, streľba bez prípravy, presnosť prihrávok a presnosť streľby. Súťaž v tvrdosti streľby v minulosti päťkrát ovládol slovenský obranca Zdeno Chára. Jednotlivé výkony z rôznych kategórií sa budú sčítavať a tvoriť rebríček. Po šiestich základných súťažiach sa iba osem najlepších hráčov dostane k samostatným nájazdom. V nich si každý korčuliar vyberie brankára, proti ktorému pôjde. Do záverečnej disciplíny potom postúpi najlepšia šestka hokejistov a v korčuľovaní cez prekážky budú bojovať o dvojnásobný počet bodov.Vedenie súťaže si od zmeny formátu All Star Skills sľubuje zvýšenie atraktivity. "," vysvetlil komisár NHL Gary Bettman. "," povedal pre AP Mathew Barzal z New Yorku Islanders. "," usmieval sa Elias Pettersson. Cale Makar vie, ako by s prípadnou výhrou naložil - získanú prémiu by rozdelil medzi spoluhráčov z Colorada. "," poznamenal Makarov spoluhráč z obrany Bowen Byram.Na súťaže zručností nadviažu v sobotu zápasy exhibičného miniturnaja. Na programe sú dve semifinále a finále. Na základe žrebu sa v semifinále stretnú Tím MacKinnon s výberom McDavida a Tím Hughes s výberom Matthewsa.Súčasťou All Star víkendu bol v noci na piatok 20-minútový exhibičný zápas hokejistiek, v ktorom sa pred 16.000 divákmi stretli dva výbery ženskej PWHL. Tím Kingovej zvíťazil nad Tímom Klossovej 5:3.