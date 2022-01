NHL: All Star víkend bude bez Cháru, pozvanie do Las Vegas odmietol

New York 30. januára (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa nepredstaví v súťaži o najtvrdšiu strelu v rámci All Star víkendu zámorskej NHL v Las Vegas (4.-5. februára). Vedenie profiligy pozvalo obrancu New Yorku Islanders, aby sa zapojil do súťaží zručností, ale najstarší muž profiligy pozvánku odmietol.



"Vedenie NHL ho chcelo vidieť v súťaži o najtvrdšiu strelu. Myslím si, že všetci by sme boli veľmi radi, keby Chára do Vegas prišiel a okrem súťaže splnil aj rolu ambasádora. Budúci člen Siene slávy však pozvanie slušne odmietol," informoval Jeff Marek na webe sportsnet.ca.



Štyridsaťštyriročný Chára vyhral súťaž o najtvrdšiu strelu päť rokov za sebou (2007 - 2012). V roku 2010 sa pre ZOH vo Vancouveri All star exhibícia neuskutočnila. Chára stále drží rekord NHL z roku 2012, keď ešte ako hráč Bostonu Bruins poslal puk do bránky rýchlosťou 108,8 míle za hodinu (175,1 km/h). V zámorí ho o osem rokov neskôr počas All Star víkendu AHL 2020 prekonal český obranca Martin Frk (Ontario Reign - 109,2 mp/h - 175,5 km/h). Svetový rekord drží obranca Čeľabinsku Alexander Riazancev, ktorý v roku 2012 počas Zápasu hviezd KHL vypálil puk rýchlosťou 183,67 km/h.



Od roku 2012 Cháru nenominovali na Zápas hviezd NHL a nemohol sa preto zúčastniť v súťažiach zručností. Najnovšia zmena pravidiel však umožňuje štartovať v súťažiach aj hráčom, ktorí nenastúpia na exhibíciu. Vo Vegas sa takto predstaví mladý útočník Anaheimu Ducks Trevor Zegras.



Päť víťazstiev Cháru v súťaži o najtvrdšiu strelu je deleným druhým najlepším výkonom v histórii. Rekord drží Al MacInnis, ktorý v 90-tych rokoch triumfoval šesťkrát, rovnako päť víťazstiev má na konte Shea Weber.