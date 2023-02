NHL: All Star víkend sa na budúci rok uskutoční v Toronte

New York 4. februára (TASR) - All Star víkend zámorskej hokejovej NHL sa v roku 2024 uskutoční v Toronte. Turnaj štyroch divízii profiligy a tradičné súťaže zručností sa uskutočnia 2.-3. februára.



Komisár súťaže Gary Bettman to oznámil v sobotu počas tohtoročného podujatia na Floride. Toronto bude hviezdy NHL hostiť deviatykrát v histórii a po tretí raz v expanznej ére. Naposledy sa tak stalo v roku 2000, predtým v roku 1968. Informoval o tom web TSN.