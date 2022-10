NHL: Anaheim bez Regendu ukončil sedemzápasovú sériu prehier

NHL - výsledky:



New York 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k hladkému triumfu New Jersey nad Columbusom 7:1. Pre Tatara to bol tretí bod (1+2) v prebiehajúcom ročníku profiligy, "diabli" vyhrali tretí zápas za sebou. Hráči Anaheimu Ducks ukončili sedemzápasovú sériu prehier, keď triumfovali nad Torontom Maple Leafs 4:3 po predĺžení. V ich drese opäť chýbal slovenský útočník Pavol Regenda. Do nočného programu nezasiahol ani brankár Jaroslav Halák, ktorý sledoval zo striedačky výhru svojho NY Rangers v Arizone 3:2.Tatar nastúpil v prvej formácii domácich, odohral 14:17 min a pripísal si aj tri strely a až štyri plusové body, najviac z celého tímu. Gólom a asistenciou sa prezentoval jeho spoluhráč z útoku a kapitán tímu Nico Hischier. Tatar mal v tretej tretine podiel na presnom zásahu švédskeho útočníka Jespera Bratta, ktorý tak bodoval aj v deviatom dueli od štartu sezóny (4+10). Hráči New Jersey prestrieľali posledný tím tabuľky Východnej konferencie v pomere 52:20.Najhorší tím doterajšej sezóny Anaheim prehrával na začiatku tretieho dejstva s Torontom už 1:3 a v 47. minúte mohol byť rozdiel trojgólový, no Alexander Kerfoot nepremenil samostatný nájazd. Krátkom na to znížil Trevor Zegras, o vyrovnanie s postaral Dmitrij Kulikov a v tretej minúte predĺženia rozhodol opäť Zegras. Pre Ducks to bola len druhá výhra v sezóne, Toronto prehralo štvrtý duel v sérii.Minnesota vyhrala v Chicagu 4:3 po nájazdoch, ten rozhodujúci premenil Kiril Kaprizov. Blackhawks prehrali štvrtý duel po sebe. Líder Východnej konferencie Vegas vyhral nad Winnipegom 2:1 po predĺžení a zaznamenal štvrtý triumf za sebou. V 65. minúte o ňom rozhodol Jack Eichel.