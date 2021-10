Anaheim umiestnil brankára Durného na listinu zranených hráčov

Anaheim 13. októbra (TASR) – Slovenský hokejový brankár Roman Durný začne novú zámorskú sezónu na listine zranených hráčov. Vedenie klubu NHL Anaheim Ducks ho na ňu zapísalo po konci prípravného kempu, tesne pred štartom profiligového ročníka.



Dvadsaťtriročný Durný, ktorý laboruje s bližšie nešpecifikovaným zdravotným problémom, úspešne prešiel niekoľkými „sitami" a vydržal v kempe Ducks až do samého záveru. Po uzdravení ho „káčeri" zrejme pošlú do farmárskeho tímu San Diego Gulls (AHL). Ducks začnú sezónu s brankárskym tandemom John Gibson - Anthony Stolarz, v prvom zápase privítajú v noci na štvrtok Winnipeg.



Durného draftoval Anaheim v roku 2018 v 5. kole z celkového 147. miesta. Minulý ročník odštartoval v najvyššej slovenskej súťaži, kde chytal za Slovan Bratislava. V závere novembra 2020 sa presunul do zámoria a ročník dokončil na nižšej farme Ducks v tíme Tulsa Oilers.