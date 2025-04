NHL: Anderson a Wilson dostali za bitku maximálnu pokutu 5000 dolárov

Montreal 26. apríla (TASR) - Josh Anderson z Montrealu Canadiens a Tom Wilson z Washingtonu Capitals dostali od vedenia hokejovej NHL pokutu 5000 dolárov za vzájomnú bitku. Ide o maximálnu pokutu, ktorú mohli na základe kolektívnej zmluvy inkasovať.



Incident sa udial v závere druhej tretiny tretieho duelu série 1. kola play off, obaja hráči sa do seba pustili v priestore striedačky Montrealu. Priamo v stretnutí za to dostali trest 2+10 min. Domáci Montreal v zápase triumfoval 6:3 a znížil stav série na 1:2. Štvrtý duel je na programe v nedeľu opäť v kanadskom meste. Informoval o tom server TSN.