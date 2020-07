NHL: Andersson sa k Rangers nevráti, aj ďalšiu sezónu odohrá v HV 71

New York 27. júla (TASR) - Talentovaný švédsky útočník Lias Andersson sa pred reštartom sezóny NHL nepripojí k hokejistom New Yorku Rangers. Dvadsaťjedenročný center začal tento ročník v drese "jazdcov", ale neskôr nebol spokojný so svojím herným vyťažením a zažiadal o výmenu.



Andersson, ktorý bol sedmičkou draftu v roku 2017, sa musel vyrovnať s preradením na farmu, napokon zamieril do rodnej krajiny a sezónu dohral v HV 71 Jönköping. V 15 dueloch švédskej SHL nazbieral 12 bodov (7+5). Podľa švédskych médií by mal v tomto klube zostať aj v ročníku 2020/2021.