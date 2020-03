NHL: Archibald podpísal s Edmontonom nový kontrakt na dva roky

Edmonton 7. marca (TASR) – Kanadský hokejista Josh Archibald sa v piatok dohodol so svojím súčasným zamestnávateľom Edmontonom Oilers na novom dvojročnom kontrakte. Podmienky zmluvy klub nezverejnil.



"Myslím si, že mojou najväčšou devízou, pre ktorú so mnou vedenie predĺžilo zmluvu, je hra v oslabení. Navyše viem pomôcť aj v útočnej fáze. Jednoducho spravím presne to, čo odo mňa bude tréner chcieť," uviedol Archibald na webe NHL.



Dvadsaťsedemročný útočník nazbieral v tejto sezóne v 59 zápasoch 20 bodov za 12 gólov a 8 prihrávok. V minulosti hrával aj v Pittsburghu a Arizone.