NHL: Arizona minimálne dva zápasy bez kapitána Ekmana-Larssona

Glendale 18. januára (TASR) - Švédsky hokejový obranca Oliver Ekman-Larsson vynechá minimálne najbližšie dva zápasy Arizony v zámorskej NHL pre zranenie v dolnej časti tela. V nedeľu to uviedol tréner Coyotes Rick Tocchet.



Kapitán "kojotov" utrpel zranenie v sobotňajšom víťaznom stretnutí so San Jose (5:3), v ktorom zaznamenal tri asistencie. V polovici tretej tretiny ho tvrdo narazil na mantinel Evander Kane a duel nedohral. "Oliver neodcestuje s nami na trip do Vegas. Je to pre nás nešťastná situácia, budeme ho musieť nejako nahradiť," povedal Tocchet pre nhl.com.



Ekmana-Larssona by mohol zastúpiť Kyle Capobianco, ktorý bol v zápase so San Jose zdravý náhradník, alebo Jordan Gross, doterajší člen "taxi tímu". Coyotes nastúpia proti Golden Knights v tomto týždni až štyrikrát. Prvé dva zápasy odohrajú v Las Vegas, ďalšie dva na domácom ľade.