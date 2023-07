NHL: Arizona podpísala trojročný nováčikovský kontrakt s Cooleym

Arizona 28. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Loganom Cooleym. Devätnásťročný americký útočník bol trojkou minuloročného draftu za Slovákmi Jurajom Slafkovským a Šimonom Nemcom.



Ide o štandardný nováčikovský kontrakt, ktorý zahŕňa podpisový bonus 95-tisíc USD a základný plat 855-tisíc USD. "Chcem si splniť svoj celoživotný sen a stať sa hráčom NHL. Najťažšie bolo dospieť k tomuto rozhodnutiu s pocitom, že som ľudí sklamal, ale musím byť verný sám sebe a robiť to, čo mám v srdci," povedal Cooley podľa agentúry AP.



Americký center pôvodne oznámil, že bude pôsobiť v drese univerzitného tímu Minnesoty aj v sezóne 2023/24. Na svojom instagramovom účte však uviedol, že si uvedomil, že je pripravený posunúť sa vyššie. V minulej sezóne nastúpil za Gophers v 39 dueloch a zaznamenal 60 bodov (22+38). S reprezentáciou USA získal v roku 2022 striebro na šampionáte do 18 rokov a na uplynulých MS do 20 rokov bronz.