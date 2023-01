NHL: Arizona poslala Kelemena späť na farmu do Tucsonu

Tempe 27. januára (TASR) - Vedenie klubu NHL Arizona Coyotes poslalo slovenského hokejistu Miloša Kelemena späť do farmárskeho mužstva Tucson Roadrunners (AHL). Dvadsaťtriročný útočník stihol odohrať v profilige jeden zápas, premiéru absolvoval v dueli proti Anaheimu, v ktorom "kojoti" prehrali 2:5.



Kelemen sa stal 93. Slovákom, ktorý nastúpil na zápas v NHL. Proti Ducks nebodoval, predstavil sa v druhom útoku s Nickom Bjugstadom a Dylanom Guentherom. Po Jurajovi Slafkovskom a Pavlovi Regendovi stal tretím slovenským hokejistom s premiérovým duelom v tejto sezóne.



Arizona ho povolala do prvého tímu v utorok, keď v ňom nahradil Michaela Carconeho. Kelemen podpísal vlani v máji s Coyotes dvojročný nováčikovský kontrakt a po prípravnom kempe "kojotov" zamieril na farmu do AHL. V drese Tucsonu odohral 39 zápasov, v ktorých nazbieral 20 kanadských bodov za deväť gólov a 11 asistencií.