NHL: Arizona poslala Kelemena späť na farmu do Tucsonu

Tempe 21. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen sa sťahuje z prvého tímu Arizony Coyotes späť na farmu do AHL. Vedenie klubu NHL ho poslalo do rezervného mužstva Tucson Roadrunners, v ktorom aj odštartoval túto sezónu.



Kelemen dostal pozvánku do prvého tímu 13. novembra. Odvtedy dostal šancu v desiatich zápasoch Arizony, v ktorých si pripísal bod za asistenciu. V uplynulých troch stretnutiach nefiguroval v zostave Coyotes, keď bol len zdravý náhradník. Dvadsaťštyriročný krídelník bude ďalej pokračovať v Tucsone, kde v úvodných 12 dueloch sezóny zaznamenal osem bodov za tri góly a päť asistencií.



Celkovo má Kelemen počas dvoch ročníkov na konte 24 štartov v zámorskej profilige so ziskom dvoch bodov (1+1). Informoval o tom portál CBS Sports.