Arizona vymenila Stepana do Ottawy za výber v 2. kole draftu

New York 27. decembra (TASR) – Vedenie hokejového klubu zámorskej NHL Arizona Coyotes poslalo do Ottawy Senators útočníka Dereka Stepana za výber v 2. kole vstupného draftu v roku 2021. Tridsaťročný center v minulej sezóne v drese Coyotes strelil 10 gólov, pridal 18 asistencií a pomohol Arizone k prvému postupu do play off od roku 2012.



Stepan strávil v Arizone tri sezóny, odohral za ňu 224 duelov s bilanciou 39 gólov a 80 asistencií. Predtým obliekal sedem rokov dres New Yorku Rangers (167+232).



„Rád by som sa v mene celej rodiny Coyotes poďakoval Derekovi za všetky služby, ktoré pre nás odviedol v uplynulých troch rokoch. Je obrovský profesionál, v kabíne mal rešpekt spoluhráčov. Želáme jemu a celej jeho rodine všetko najlepšie do budúcnosti," citovala agentúra AP generálneho manažéra Coyotes Billa Armstronga.