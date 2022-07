NHL: Arizona získala Kassiana z Edmontonu

Glendale 8. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Zach Kassian zamieril v rámci výmeny v NHL do Arizony. Coyotes získali od Edmontonu aj voľbu z 29. miesta v drafte 2022, ktorú uplatnili na kanadského obrancu Maverica Lamoureuxa, a aj voľby v draftoch v rokoch 2024 a 2025. Oilers sa vďaka výmene dostali k voľbe v závere 1. kola tohtoročného draftu a z 32. miesta siahli po kanadskom útočníkovi Reidovi Schaeferovi.



Pre 31-ročného silového krídelníka ide o tretiu výmenu v kariére. V roku 2009 ho draftoval klub Buffalo Sabres, ktorý ho v roku 2012 vymenil do Vancoveru. Po takmer štyroch sezónach v organizácii Canucks zamieril Kassian do Montrealu, ale v drese Canadiens nikdy v NHL nenastúpil. Od decembra 2015 strávil takmer sedem sezón v Edmontone. V NHL odohral 655 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 96 gólov, 114 asistencií a 910 trestných minút.