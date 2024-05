NHL: Arniel sa stal trénerom Winnipegu, nahradil Bownessa

Winnipeg 25. júna (TASR) - Novým trénerom hokejistov Winnipegu Jets sa stal Scott Arniel. Na poste nahradil Ricka Bownessa, ktorý po konci sezóny v NHL ukončil trénerskú kariéru.



Arniel bol doteraz Bownessov asistent, v jeho realizačnom tíme pracoval od roku 2022. Šesťdesiatjedenročný kouč pomohol v uplynulých dvoch sezónach Jets k bilancii 98 víťazstiev, deväť prehier po predĺžení, resp. nájazdoch a 57 prehier v riadnom hracom čase, pričom zakaždým postúpili do play off. V tomto ročníku Winnipeg obsadil v základnej časti druhé miesto v Západnej konferencii a v play off vypadol v 1. kole (s Coloradom 1:4 na zápasy).



Arniel hral v minulosti v NHL 11 sezón na pozícii krídelníka, obliekal dresy Winnipegu, Buffala a Bostonu. Ako tréner viedol v rokoch 2010-12 hráčov Columbusu Blue Jackets, v pozícii asistenta pracoval v Buffale (2002-06), New Yorku Rangers (2013-18) a Washingtone (2018-22). Informovala o tom agentúra AP.