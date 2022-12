NHL: Asistencia Ružičku Calgary k výhre nestačila

NHL - výsledky:



Nashville - Ottawa 2:3, Dallas - Detroit 3:2 pp, Tampa Bay - Florida 4:1, Montreal - Los Angeles 2:4, Pittsburgh - Buffalo 3:1, Toronto - Calgary 5:4 pp, New York Islanders - Carolina 0:3, Vancouver - Minnesota 0:3

















New York 11. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička si v noci na sobotu pripísal v zápase NHL asistenciu. Jeho tím Calgary Flames však prehral na ľade Toronta Maple Leafs 4:5 po predĺžení. Ružička v sezóne nazbieral už 16 bodov a v tabuľke Slovákov sa v tomto ukazovateli vyrovnal Tomášovi Tatarovi.Juraj Slafkovský nastúpil v treťom útoku Montrealu, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Canadiens neuspeli doma proti Los Angeles 2:4. Obranca Erik Černák prispel k víťazstvu Tampy Bay 4:1 na domácom ihrisku proti Floride.