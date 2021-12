Autor hetriku M. Scheifele: Musíte mať správne nastavenú myseľ

Na archívnej snímke brankár Dan Vladař a jeho spoluhráč Oliver Kylington. Foto: TASR/AP

NHL - sumáre



New York Rangers – San Jose Sharks 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



Gól: 7. Strome (Fox, Zibanejad).

Brankári: Šesťorkin (46. Georgiev) – Hill,

strely na bránku: 27:28, 16.726 divákov







Winnipeg Jets – New Jersey Devils 8:4 (3:2, 3:2, 2:0)



Góly: 2. Scheifele (Pionk, Wheeler), 4. Ehlers (Dubois, Dillon), 8. Vesalainen (Šťastný), 31. Ehlers (Dubois, Copp), 36. Morrissey (Wheeler, Scheifele), 40. Scheifele (Pionk, Hellebuyck), 50. Scheifele (Wheeler, Connor), 57. Lowry (Stanley, Harkins) – 10. Severson (TATAR, Smith), 20. J. Hughes (Graves, D. Hamilton), 21. N. Hischier (Bratt), 22. Graves (Kuokkanen, J. Boqvist).

Brankári: Hellebuyck – Bernier (41. Blackwood),

strely na bránku: 40:37, 13.844 divákov







Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)



Góly: 8. T. Boyd (Keller, Kessel) – 7. Marchessault (N. Roy, Smith), 14. Pacioretty (Theodore, Dadonov), 28. Stephenson (R. Smith, Pietrangelo), 29. Pacioretty (Stone), 33. Amadio (W. Carrier, Hague), 36. Dadonov (Janmark, Coghlan), 58. N. Roy (Theodore, Amadio).

Brankári: Vejmelka - Brossoit,

strely na bránku: 30:32, 12.389 divákov







Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:4 pp a sn (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 21. Milano (Manson, Zegras), 40. Rakell (Lundeström, H. Lindholm), 43. Lettieri (Zegras, Drysdale) – 24. Coleman (Monahan, T. Lewis), 31. E. Lindholm (J. Gaudreau), 36. Monahan (T. Lewis, Kylington), rozh. náj. V. Lettieri.

Brankári: Gibson - Vladař,

strely na bránku: 34:36, 12.427 divákov







Seattle Kraken - Edmonton Oilers 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)



Góly: 1. Gourde (Donato), 11. A. Larsson (McCann, Donskoi), 34. Blackwell (Lind, Sheahan), 36. Wennberg (Oleksiak, Appleton) – 7. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 29. Bouchard (Nugent-Hopkins, Puljujärvi), 52. McDavid (Bouchard, Draisaitl).

Brankári: Grubauer - Skinner,

strely na bránku: 34:32, 17.151 divákov







Slováci v akcii



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:36 0 1 1 -1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 4. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey utrpeli v zámorskej NHL tretiu prehru za sebou, v noci na sobotu podľahli na ľade Winnipegu 4:8. V drese Devils si pripísal bod za asistenciu slovenský krídelník Tomáš Tatar, pre ktorého to bol dvanásty bod v sezóne. Na konte má 5 presných zásahov a 7 asistencií.Na začiatku druhej tretiny pritom hostia viedli 4:3, keď dokázali zvrátiť trojgólové manko. Druhá polovica sa však niesla jasne v réžii Jets, v drese ktorých zažiaril autor hetriku a asistencie Mark Scheifele:povedal Scheifele.konštatoval po zápase tréner Winnipegu Paul Maurice. New Jersey sa nachádza na 11. mieste tabuľky Východnej konferencie, Winnipeg je na západe deviaty.Hráči New Yorku Rangers zvíťazili piatykrát za sebou. San Jose zdolali doma vďaka gólu Ryana Stromea zo 7. minúty najtesnejším rozdielom 1:0. "Jazdci" vyhrali deviaty z jedenástich zápasov na domácom ľade. V 46. minúte však prišli o svojho brankára Igora Šesťorkina, ktorý utrpel zranenie po strele od modrej. Tá ho zasiahla do brucha, ostal ležať na ľade a nemohol sa postaviť. Na zvyšok zápasu ho nahradil ďalší Rus - Alexandar Georgiev, pre ktorého to bol prvý zápas od 21. novembra, keď dostal od Buffala štyri góly z 18 striel.povedal tréner Rangers Gerard Gallant:Vegas Golden Knights rozdrvil domácu Arizonu 7:1. Z 18 hokejistov si až 14 pripísalo minimálne jeden bod - gól a asistenciu zaznamenali Jevgenij Dadonov, Nicolas Roy a Michael Amadio, pre ktorého to bol prvý presný zásah po takmer dvoch rokoch. V 14. minúte dostal Pacioretty "rytierov" do vedenia, ktoré už nepustili, pričom kľúčová bola druhá tretina, v ktorej domácich rozstrieľali 4:0 a pomer striel bol 35:8.povedal po zápase obranca Vegas Nicolas Hague, ktorý si pripísal jednu plusku.Zápas medzi Anaheimom a Calgary rozhodli až samostatné nájazdy, kde strelil rozhodujúci gól Matthew Tkachuk a Flames tak vyhrali 4:3. Ducks nedali gól v prvej tretine už vo štvrtom zápase po sebe, no aj tak otvorili skóre, keď v 21. minúte poslal puk do brány Sonny Milano. O tri minúty prelomil sedemnásťzápasový gólový pôst Blake Coleman a vyrovnal na 1:1. Domáci si vynútili predĺženie presným zásahom Lettieriho v 43. minúte. V samostatných nájazdoch podržal Flames brankár Dan Vladař, keď vychytal pokusy Trevora Zegrasa aj Kevina Shattenkirka.povedal po úspešnom zápase český brankár:Tretie víťazstvo po sebe si pripísal nováčik súťaže Seattle Kraken, Edmonton Oilers zdolal doma 4:3. Kanadský tím utrpel šiestu prehru v sezóne.