Bailey podpísal ročnú dvojcestnú zmluvu so San Jose

New York 27. novembra (TASR) - Americký hokejista Justin Bailey podpísal v zámorskej NHL ročnú dvojcestnú zmluvu so San Jose. Dvadsaťosemročný útočník strávil uplynulé tri roky v organizácii Vancouveru, za ktorý nastúpil na 19 duelov profiligy.



Bailey uspel na skúške vo farmárskom tíme San Jose Barracuda, za ktorý odohral 16 stretnutí so ziskom 11 bodov (6+5). Počas kariéry odohral v NHL spolu 82 stretnutí v dresoch Buffala, Philadelphie a Vancouveru. Strelil v nich päť gólov a pridal štyri asistencie.