Bailey sa sťahuje z NY Islanders do Chicaga

Chicago 29. júna (TASR) - Kanadský hokejista Josh Bailey opúšťa po pätnástich sezónach klub New York Islanders. "Ostrovania" ho spolu s voľbou v 2. kole draftu NHL v roku 2026 poslali vo štvrtok do Chicaga výmenou za budúcu kompenzáciu. Informoval o tom web televízie TSN.



Výmenou Baileyho si Islanders vytvorili väčší priestor pod platovým stropom, ktorý môžu využiť na zisk posíl. Do Chicaga si 33-ročný útočník berie so sebou aj ešte rok platnú zmluvu, ktorá mu garantovala počas šiestich sezón priemerný ročný plat 5 miliónov dolárov. Jeho reálna mzda v sezóne 2023/2024 však bude 3,5 milióna USD.



Bailey bol celú svoju profiligovú kariéru verný iba newyorskému tímu, za Islanders odohral 1057 zápasov, čo je tretí najvyšší počet v histórii klubu. V minulej sezóne nastúpil v 64 dueloch základnej časti, v ktorých nazbieral osem gólov a 17 asistencií. Kanadu reprezentoval na MS 2018 v Dánsku.