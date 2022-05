Barkov, Bergeron a Lindholm finalistami na zisk Trofeje F. J. Selkeho

New York 18. mája (TASR) - Fínsky hokejista Alexander Barkov z Floridy Panthers, Kanaďan Patrice Bergeron z Bostonu Bruins a Švéd Elias Lindholm z Calgary Flames sa dostali medzi trojicu finalistov na zisk Trofeje Franka J. Selkeho. Tú v NHL udeľujú pre najlepšie brániaceho útočníka.



Barkov bol najvyťaženejší útočník Floridy s priemerom 20:18 odohratých minút na zápas a tretí v počte zblokovaných striel (42). Spomedzi všetkých korčuliarov bol ôsmy najúspešnejší na buly (57 percent). Kapitán Floridy si pripísal na konto 88 bodov (39+48) a výrazne sa zaslúžil o to, že "panteri" získali Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti.



Bergeron môže získať Trofej Franka J. Selkeho už piatykrát v kariére, čo by bol rekord. V uplynulej sezóne bol kapitán Bruins najúspešnejší na vhadzovaniach (61,9 percent) i v počte vyhratých buly (991). So 65 bodmi (25+40) bol tretí najproduktívnejší hráč "medveďov".



Lindholm zaznamenal 61 plusových bodov, čím sa zaradil na druhé miesto v profilige. S B2 kanadskými bodmi (42+40) si vylepšil kariérne maximum. Informovala o tom oficiálna webstránka NHL.