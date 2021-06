NHL: Barkov získal Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka

New York 19. júna (TASR) - Fínsky hokejista Aleksander Barkov sa stal víťazom Selkeho trofeje, ktorú v NHL od roku 1978 pravidelne udeľujú najlepšie brániacemu útočníkovi sezóny. Dvadsaťpäťročný center sa stal prvým hráčom Floridy Panthers, ktorý získal toto ocenenie. O víťazovi hlasujú vybraní zástupcovia médií.



Barkov bol na čele štatistík "panterov" v počte odobratých pukov (39) a priemerného času na ľade (20:56), v počte zblokovaných striel bol na druhom mieste za Noelom Acciarim, v oslabeniach strávil na ľade v priemere 1:26 minúty na zápas. V štatistike vhadzovaní bol na 15. mieste v NHL (54,9 percenta vyhratých buly, minimálne 650 pokusov) a bol desiaty v celkovom počte prevedených vhadzovaní (1026), z čoho vyhral 563 (ôsme miesto).



"Chcem sa poďakovať mojim spoluhráčom a všetkým v klube od manažmentu až po trénerov. Bez nich by som toto ocenenie nezískal. Samozrejme, veľká vďaka patrí rodine, mojim rodičom a bratovi, ktorý mi veľmi pomáhal," povedal pre nhl.com Barkov, ktorý v 50 zápasoch základnej časti nazbieral 58 bodov (26+32). "Panteri" skončili v Centrálnej divízii na druhom mieste, ale v prvom kole play off neprešli v derby cez floridského rivala a obhajcu Stanleyho pohára Tampu Bay Lightning.



Ďalšími dvoma finalistami na toto ocenenie boli štvornásobný držiteľ Selkeho trofeje, center Bostonu Bruins Patrice Bergeron a útočník Vegas Golden Knights Mark Stone. "Gratulujem ´Bergymu´ aj Stoneovi k skvelým sezónam, Stoneovi ešte želám veľa šťastia v bojoch o Stanley Cup. Sú to skvelí útočníci, každý má iný štýl. Rád hrám proti nim a snažím sa z ich hry zobrať niečo aj pre seba," dodal Barkov.