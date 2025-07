NHL: Barron sa vyhol arbitráži, dohodol sa s Winnipegom

Winnipeg 14. júla (TASR) - Kanadský hokejista Morgan Barron sa s klubom NHL Winnipeg Jets dohodol na novom dvojročnom kontrakte, čím sa vyhol arbitráži. Nová zmluva mu celkovo vynesie 3,7 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 1,85 milióna USD. Klub o tom informoval v pondelok na svojom webe.



Dvadsaťšesťročný útočník nazbieral v uplynulej sezóne 15 bodov (8+7) v 74 zápasoch základnej časti, dve asistencie pridal v 13 dueloch play off. Barron mal po minulej sezóne štatút obmedzeného voľného hráča, a keďže sa s klubom dlho nevedel dohodnúť na novom kontrakte, prihlásil sa na arbitráž. Na ňu by mali ísť aj ďalší dvaja hráči Winnipegu Gabriel Vilardi a Dylan Samberg. Arbitrážne konania potrvajú od 20. júla do 4. augusta.