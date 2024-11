NHL: Barzal utrpel zranenie a vrátil sa do New Yorku

New York 1. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Mathew Barzal utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela a musel opustiť New York Islanders, ktorí sú na šnúre na ihriskách súperov.



Líder tímu sa vrátil na Long Island, kde sa podrobí vyšetreniam a až potom bude známa dĺžka jeho pauzy. Dvadsaťsedemročný útočník odohral v poslednom zápase Isles v noci na štvrtok takmer 23 minút. V desiatich dueloch prebiehajúcej sezóny strelil dva góly a pridal tri asistencie. V uplynulej nazbieral v 80 stretnutiach rovnaký počet bodov (23+57) a bod na zápas mal aj v play off (2+3).



Za Islanders, ktorí si ho vybrali zo 16. miesta draftu v roku 2015, odohral dokopy 510 duelov a získal 447 bodov (130+317). V 60 štartoch vo vyraďovačke pridal 17 gólov a 28 asistencií.



"Ostrovanov" čakajú na tripe ešte súboje v Buffale a derby s New Yorkom Rangers.