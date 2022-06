Kapitán Bostonu Bergeron získal rekordný piatykrát Selkeho trofej

Boston 5. júna (TASR) - Kapitán Bostonu Bruins Patrice Bergeron získal Trofej Franka J. Selkeho pre najlepšieho brániaceho útočníka hokejovej NHL. Cenu dostal už rekordný piatykrát v kariére, čo sa doteraz nikomu nepodarilo.



Tridsaťšesťročnému Kanaďanovi vypršala platnosť kontraktu a zatiaľ neprezradil, či bude pokračovať aj vo svojej 19. sezóne v NHL. V hlasovaní predstihol Aleksandra Barkova z Floridy a Eliasa Lindholma z Calgary.



Bergeron strávil celú kariéru v Bostone. V prebiehajúcej sezóne odohral v základnej časti 73 zápasov a nazbieral 65 bodov (25+40), v siedmich dueloch play off pridal tri góly a štyri asistencie. Dokopy odohral v ZČ 1216 stretnutí s bilanciou 400 gólov a 582 asistencií. V 167 zápasoch play off zaznamenal 127 bodov (49+78). Je členom prestížneho Triple Gold Clubu, Selkeho trofej získal aj v rokoch 2012, 2014, 2015 a 2017. Doteraz sa delil o rekord so štvornásobným víťazom Bobom Gaineym. Správu priniesla AP.