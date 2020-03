NHL vyzýva hráčov a realizačné tímy, aby išli do domácej karantény

New York 13. marca (TASR) - Komisár zámorskej hokejovej NHL Gary Bettman v piatok oznámil, že hráčov a realizačné tímy klubov vyzvali, aby zostali mimo štadiónov a išli do domácej karantény. Profiliga vo štvrtok na neurčito prerušila sezónu pre hrozbu nového koronavírusu.



Šéf NHL zatiaľ nechce hovoriť o dĺžke prestávky na rozdiel od komisára basketbalovej NBA Adama Silvera, ktorý prerušil sezónu na 30 dní.



Bettman uviedol pre agentúru AP, že nemá vedomosť o tom, že by niekto z hráčov alebo zamestnancov ligy mal pozitívny test na nový koronavírus. Nie je si však istý, či sa niekto necíti zle a nečaká na výsledky.



V piatok však testovali pozitívne zamestnanca San Jose Sharks. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke s tým, že pracoval na čiastočný úväzok. V súčasnosti je v karanténe a poskytujú mu lekársku pomoc. S tímom sa naposledy dostal do kontaktu 4. marca počas zápasu s Torontom Maple Leafs.



V USA hlásili v piatok podvečer 1881 prípadov ochorenia COVID-19, 41 ľudí zomrelo. V Kanade je nakazených 158 osôb a jedna chorobe podľahla. Celosvetovo je potvrdených už viac ako 142-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, 5374 osôb mu podľahlo.