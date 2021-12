NHL: Bishop ukončil kariéru pre dlhodobé problémy s kolenom

Dallas 12. decembra (TASR) - Americký hokejový brankár Ben Bishop sa rozhodol vo veku 35 rokov definitívne ukončiť profesionálnu hráčsku kariéru. Dôvodom je degeneratívne zranenie pravého kolena, pre ktoré nechytal v základnej časti NHL od 10. marca 2020.



V play off 2020 odchytal za Dallas Stars tri zápasy, následne podstúpil operáciu kolena, z ktorej sa zotavoval dlhých 14 mesiacov. Vo štvrtok absolvoval v rámci kondičného pobytu zápas vo farmárskej AHL, v drese Texas Stars inkasoval osem gólov z 34 striel. "Chcel byť súčasťou organizácie, skúsil sa rozohrať na farme, urobil všetko pre to, aby sa vrátil. Zistil však, že to nejde a že je to koniec jeho kariéry," povedal na adresu Bishopa Jim Nill, generálny manažér Dallas Stars.



Bishop bol trikrát finalistom na zisk Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny. Kariéru ukončil s 222 profiligovými víťazstvami, 33 čistými kontami, 92,1-percentnou úspešnosťou zákrokov a priemerom 2,32 inkasovaného gólu na zápas. Lepšiu úspešnosť zásahov dosiahli v profilige len Dominik Hašek, Ken Dryden, Tuukka Rask a Jack Campbell. V play off odchytal 52 duelov, v ktorých vykryl 92,4 percenta striel. V roku 2015 doviedol Tampu Bay do finále Stanleyho pohára. Okrem Stars a Lightning pôsobil aj v Los Angeles, Ottawe a St. Louis. S reprezentáciou USA získal bronz MS 2013 v Štokholme a Helsinkách, predstavil sa aj na Svetovom pohári 2016 v Toronte. Informáciu priniesla agentúra AP.