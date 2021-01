NHL: Bjorkstrand podpísal s Columbusom nový päťročný kontrakt

Columbus 6. januára (TASR) - Dánsky hokejista Oliver Bjorkstrand podpísal nový päťročný kontrakt s klubom zámorskej NHL Columbusom Blue Jackets. V Ohiu by tak mal pôsobiť do konca sezóny 2025/2026.



Dvadsaťpäťročný krídelník bol v uplynulej sezóne s 21 gólmi najlepším strelcom "modrokabátnikov", päť z nich bolo víťazných. "Oliver je talentovaný hráč, ktorý sa neustále zlepšuje. Sme veľmi radi, že bude ešte veľmi dlho súčasťou nášho klubu," citovala agentúra AP slová generálneho manažéra Columbusu Jarma Kekalainena.



Bjorkstrand za Columbus v 246 dueloch základnej časti strelil 65 gólov a zaznamenal 68 asistencií, v play off si pripísal v 31 zápasoch 12 bodov (6+6). Výška nového kontraktu je 27 miliónov USD.