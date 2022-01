Blues uspeli v zimnej klasike v Minneapolise

NHL - výsledky:



Columbus - Carolina 4:7,

Florida - Montreal 5:2,

Boston - Buffalo 4:3 pp,

Nashville - Chicago 6:1,

New York Islanders - Edmonton 3:2 pp,

Minnesota - St. Louis 4:6*,

Toronto - Ottawa 6:0,

Seattle - Vancouver 2:5,

Los Angeles - Philadelphia 6:3







*zimná klasika v Minneapolise

New York 2. januára (TASR) - Hokejisti St. Louis triumfovali v novoročnej zimnej klasike NHL na ľade Minnesoty 6:4. V druhej tretine nastrieľali päť gólov, z toho na štyroch (2+2) sa podieľal kanadský útočník Jordan Kyrou. Blues na Target Field v Minneapolise uspeli v najchladnejšom zápase v histórii NHL.Hráči New Yorku Islanders v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom zdolali Edmonton 3:2 po predĺžení. Vancouver zvíťazil na ľade Seattlu 5:2. Slovenský brankár Jaroslav Halák kryl na striedačke chrbát Američanovi Thatcherovi Demkovi, ktorý zlikvidoval 30 z 32 striel súepera.Carolina zvíťazila na ľade Columbusu 7:4. Hurricanes prehrávali v 29. minúte už 0:4, no podaril sa im pozoruhodný obrat, tretiu tretinu vyhrali 5:0. Florida zdolala Montreal 5:2, Boston zvíťazil nad Buffalom 4:3 po predĺžení, keď otočil z 1:3. Toronto si poradilo s Ottawou jednoznačne 6:0, Nashville zdolal Chicago 6:1 a hráči Los Angeles zvíťazili nad Philadelphiou 6:3.