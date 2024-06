NHL: Blues vymenili útočníka Hayesa do Pittsburghu

St. Louis 29. júna (TASR) - Vedenie klubu NHL St. Louis Blues vymenilo skúseného útočníka Kevina Hayesa a voľbu v 2. kole budúcoročného draftu do Pittsburghu Penguins za budúce vyrovnanie. Informovala o tom oficiálna webstránka hokejovej profiligy.



Tridsaťdvaročný center odohral v uplynulom ročníku 79 zápasov, v ktorých zaznamenal 13 gólov a 16 asistencií. Bola to jeho prvá sezóna v St. Louis, k "bluesmanom" prišiel vlani v lete z Philadelphie Flyers. Američan hral predtým v NHL aj za New York Rangers a Winnipeg Jets.