NHL: Blues zdolali Seattle, rozhodli v tretej tretine

NHL - výsledok:



St. Louis - Seattle 4:1



New York 14. apríla (TASR) - Hokejisti St. Louis zvíťazili v nedeľňajšom zápase NHL nad Seattlom 4:1. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Blues si poistili deviatu priečku v Západnej konferencii, no postúpiť do play off už nemôžu, jedenásty Kraken stratil postupovú šancu už dávnejšie.