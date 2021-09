NHL: Blues zdolali v príprave Minnesotu, Neal si pripísal hetrik

prípravné zápasy NHL:

Toronto - Montreal 4:1,



St. Louis - Minnesota 6:2

New York 26. septembra (TASR) - V úvodnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL zvíťazili hokejisti Toronta nad minulosezónnym finalistom Montrealom 4:1. Za Maple Leafs skóroval aj kapitán John Tavares, ktorý sa vrátil do zostavy po hrozivom zranení. Toronto odohralo prvý zápas v domácej aréne pred fanúšikmi po dlhých 18 mesiacoch. Duel sledovalo v hľadisku 10.000 divákov, ktorí museli povinne nosiť rúška.V ďalšom zápase si hráči St. Louis poradili doma s Minnesotou 6:2. V drese Blues sa hetrikom blysol skúsený útočník James Neal, ktorý je v St. Louis na skúške. Slovenskí hokejisti do prvých dvoch prípravných súbojov nezasiahli.