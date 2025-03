NHL: Bodovali štyria Slováci, Ovečkin sa opäť priblížil ku Gretzkému

NHL - výsledky:



Buffalo - Vegas 4:3 pp a sn, Pittsburgh - New Jersey 7:3 /NEMEC za hostí 0+1/, San Jose - Washington 1:5 /FEHÉRVÁRY za hostí 0+1/, Boston - Tampa Bay 2:6 /ČERNÁK za hostí 0+1/, Columbus - NY Rangers 0:4, Montreal - Florida 3:1 /SLAFKOVSKÝ za domácich 0+1/, Philadelphia - Carolina 0:5, Toronto - Ottawa 2:4, Los Angeles - Nashville 1:0 pp, Minnesota - St. Louis 1:5, Vancouver - Chicago 6:2

New York 16. marca (TASR) - Štyria slovenskí hokejisti zaznamenali asistenciu v noci na nedeľu v zámorskej NHL. Juraj Slafkovský ňou pomohol Montrealu k triumfu nad Floridou 3:1. K víťazstvám prispeli aj Martin Fehérváry, ktorého Washington uspel na ľade San Jose 5:1 a Erik Černák s Tampou Bay po výsledku 6:2 v Bostone. Bodoval aj Šimon Nemec, ale New Jersey v zostave aj s Tomášom Tatarom neuspelo na ľade Pittsburghu 3:7.Slafkovský potvrdil formu a zapísal sa do kanadského bodovania v ôsmom z uplynulých jedenástich duelov. Slovenký krídelník bodoval zároveň tretíkrát za sebou a podieľal sa na víťaznom góle proti obhajcom Stanleyho pohára. V 16. minúte zachytil v útočnom pásme nepresnú rozohrávku kapitána Aleksandera Barkova, našiel pred bránkou Colea Caufielda, ktorý z otočky prekonal Sergeja Bobrovského. Po stretnutí ho vyhlásili za druhú hviezdu duelu. Slafkovský odohral 18:43 minúty, okrem asistencie dosiahol aj "plusku" a päť hitov - najviac z tímu. Rovnaký počet mal aj obranca hostí Seth Jones. Canadiens uspeli v treťom vzájomnom zápase s Floridou. Vďaka triumfu sa priblížili Rangers na jeden bod v boji o druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii.Naďalej sa darí Washingtonu, ktorý kraľuje celej lige. Capitals triumfovali na ľade San Jose 5:1 a pripísali si šieste víťazstvo z predchádzajúcich siedmich stretnutí. O výsledku rozhodli už v prvej tretine, vyhrali ju 3:0. Skóroval aj Alexander Ovečkin a zaznamenal 887. presný zásah. Na prekonanie historického zápisu Waynea Gretzkého mu chýba už len osem gólov. Na presnom zásahu mal výrazný podiel práve Fehérváry, ktorého strelu tečoval kapitán tímu. Slovenský obranca odohral 17:06 minúty, mal aj tri plusové body a jeden hit.Tampa Bay ukončila sériu troch prehier za sebou a uspela na ľade Bostonu 6:2. Anthony Cirelli strelil dva góly, Nick Paul, Victor Hedman a Darren Raddysh mali zhodne 1+1. Černák bodoval v druhom zápase za sebou, keď v 57. minúte vybojoval puk v obrannom pásme a akciu zakončil Brandon Hagel strelou do prázdnej bránky. Slovenský bek hral 18:04 minúty, mal "plusku", trikrát ohrozil bránu súpera a dosiahol päť hitov - najviac z tímu.V druhom stretnutí za sebou bodoval aj Nemec. V 46. minúte počas presilovky udržal puk na modrej čiare, prihral Jesperovi Brattovi, ktorý našiel na druhej strane Tima Meiera a švajčiarsky útočník znížil na 2:4. Devils v ďalšej početnej výhode upravili na 3:4, ale záver patril Pittsburghu. Penguins uspeli štvrtýkrát v sérii, New Jersey prehralo po troch triumfoch. Za domácich sa blysol dvoma gólmi Connor Dewar, Philip Tomasino mal bilanciu 1+1. Sidney Crosby si pripísal asistenciu pri góle Rickarda Rakella na 3:1. Kapitán "tučniakov" dosiahol 1669. bod, čím sa vyrovnal Gretzkemu na štvrtom mieste v počte bodov za jeden klub. Lídrom v tejto štatistike je Gordie Howe (1809 bodov, Detroit). Nemec odohral 13:56 minúty - najmenej z obrancov hostí, mal dve mínusky a jednu strelu. Jeho krajan Tatar hral 10:50 minúty a pripísal si tri mínusové body.Hráči Buffala zvíťazili nad Vegas Golden Knights 4:3 po nájazdoch. Víťazný zásah zaznamenal Alex Tuch. "Šable" zaznamenali druhý triumf z uplynulých troch zápasov, Vegas naopak prehral tretí duel z uplynulých štyroch.Vynikajúcu formu potvrdila Ottawa, ktorá dosiahla šieste víťazstvo za sebou. Senators uspeli na ľade Toronta 4:2. Skórovali Jake Sanderson, David Perron, Claude Giroux a do prázdnej bránky Mike Amadio.V noci dosiahli až traja brankári čisté konto. Carolina triumfovali siedmykrát v sérii, keď vo Philadelphii uspela 5:0. Mark Jankowski skóroval dvakrát. Sebastian Aho a Taylor Hall mali bilanciu 1+1, Scott Morrow strelil prvý gól v profilige. Piotr Kočetkov vychytal vďaka 26 zákrokom svoje druhé čisté konto v sezóne a 10. v kariére.Nulou sa blysol aj jeho krajan Igor Šesťorkin. Brankárovi Rangers sa to podarilo piatykrát v ročníku a 20. v NHL. "Jazdci" vyhrali v Columbuse 4:0. Vincent Trocheck si pripísal dva presné zásahy, Alexis Lafreniere a Artemij Panarin dosiahli zhodne gól a asistenciu.Hráči Los Angeles triumfovali piatykrát v sérii, keď zdolali Nashville 1:0 po predĺžení. O víťazstve rozhodol Quinton Byfield. Darcy Kuemper mal 24 zákrokov. Pripísal si štvrté čisté konto v sezóne, druhé za sebou a 35. v kariére.