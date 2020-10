NHL: Bogosian zamieril z Tampy Bay do Toronta

Toronto 11. októbra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Zach Bogosian podpísal ročný kontrakt s klubom Toronto Maple Leafs. Nová zmluva mu vynesie milión dolárov.



Bogosian začal sezónu 2019/2020 v Buffale, no počas nej zamieril do Tampy Bay. V jej drese odohral celkovo 28 zápasov, po ktorých sa radoval zo zisku Stanleyho pohára.



Bogosiana draftovala v roku 2008 Atlanta Trashers (dnešný Winnipeg Jets) z celkového 3. miesta. V NHL dosiaľ odohral celkovo 664 zápasov, v ktorých získal rovných 200 kanadských bodov za 53 gólov a 147 asistencií.



Bogosian je už tretí hráč z víťazného tímu Lightning, ktorý si našiel nové pôsobisko. Ďalší obranca Kevin Shattenkirk zamieril do Anaheimu, útočník Carter Verhaeghe sa upísal Floride.