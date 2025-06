Bonino, dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára, ukončil kariéru

New York 19. júna (TASR) - Americký hokejový útočník Nick Bonino ukončil vo veku 37 rokov hráčsku kariéru. Jej vrcholmi boli roky 2016 a 2017, v ktorých získal s Pittsburghom Penguins Stanleyho pohár. Podľa oficiálnej webstránky NHL sa vydáva na trénerskú dráhu, bude asistentom trénera Penguins.



Bonina draftoval v roku 2007 klub San Jose Sharks zo 173. miesta. V NHL debutoval v roku 2010 v drese Anaheimu, neskôr hral aj za Vancouver, Pittsburgh, Nashville, Minnesotu, San Jose a New York Rangers. Počas 15 sezón odohral v základnej časti NHL celkovo 868 zápasov so ziskom 358 bodov (159+199). V 105 dueloch play off pridal 48 bodov (19+29). Z NHL odišiel v roku 2024 do slovinskej Ľubľany, s ktorou získal majstrovský titul. Štartoval na troch MS, v roku 2023 bol kapitán amerického tímu.



Bývalý center doplní teraz realizačný tím Pittsburghu. Podľa webu profiligy sa stane asistentom nového hlavného trénera „tučniakov“ Dana Musea, ktorý na poste nahradil Mikea Sullivana. Muse bol asistentom v Nashville v rokoch 2017-2020, keď za Predators hral aj Bonino.