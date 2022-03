Hokejové kluby Boston a Anaheim si vymenili obrancov

Boston 20. marca (TASR) - Kluby hokejovej NHL Boston Bruins a Anaheim Ducks zrealizovali výmenu štyroch obrancov. Jej ústrednou postavou bol Švéd Hampus Lindholm, ktorý po ôsmich rokoch v drese "káčerov" zamieril do Bostonu.



Bruins získali okrem Lindholma aj Kanaďana Kodieho Currana. Obetovali za nich Kanaďana Johna Moorea aj Fína Urha Vaakanainena a draftové výbery. Anaheim získal voľbu v prvom kole draftu 2022 a v druhých kolách 2023 a 2024. Ducks si zároveň ponechali polovicu Lindholmovho platu, ktorý je 5,5 milióna dolárov, pričom kontrakt vyprší po sezóne 2021/2022. "Náš cieľ je pokračovať v budovaní tímu, ktorý môže v budúcnosti bojovať o Stanleyho pohár," citovala stránka nhl.com generálneho manažéra Anaheimu Pata Verbeeka.



Lindholm bol hráč Anaheimu od draftu v roku 2012, keď po ňom klub siahol zo 6. miesta. V základnej časti zaň odohral 582 zápasov s bilanciou 57 gólov, 165 asistencií a 74 plusových bodov. V 55 zápasoch play off strelil 4 góly, ku ktorým pridal 17 asistencií a 11 plusových bodov.



Pre 31-ročného Moorea je Anaheim už šieste pôsobisko v rámci NHL. Vo farbách Columbusu, New Yorku Rangers, Arizony, New Jersey a Bostonu odohral v základnej časti 544 stretnutí s bilanciou 38 gólov, 80 asistencií a 35 mínusových bodov. V 49 zápasoch play off mal 4 asistencie a 3 mínusky.