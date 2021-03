NHL: Boston by mal vrátiť proti Islanders, po roku aj s divákmi

Boston 23. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins by sa do zápasového diania v zámorskej NHL mali vrátiť vo štvrtok v domácom dueli proti New Yorku Islanders. Dva predchádzajúce zápasy im vedenie ligy odložilo, pretože až päť hráčov Bruins sa ocitlo na covid listine.



Najskôr na listinu zapísali útočníka Seana Kuralyho, po ňom na ňu pribudli aj David Pastrňák, David Krejčí, Jake DeBrusk a Craig Smith. Boston, ktorého dres oblieka aj slovenský brankár Jaroslav Halák, tak neodohral sobotňajšie stretnutie s Buffalom Sabres a utorkový duel proti New Yorku Islanders.



Štvrtkový zápas s Islanders bude zároveň prvá športová akcia v štáte Massachusetts od marca minulého roka, na ktorú sa do hľadiska dostanú aj platiaci diváci. Miestne úrady povolili naplniť kapacitu haly TD Garden na 12 percent, čo je približne 2100 fanúšikov. Informovala agentúra AP.