NHL: Boston čoskoro začne debaty s Chárom o jeho budúcnosti

Boston 10. septembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu NHL Boston Bruins plánuje v blízkom čase začať debaty o možnej budúcej spolupráci s potenciálnymi neobmedzenými voľnými hráčmi Zdenom Chárom a ďalším obrancom Toreym Krugom. Generálny manažér "medveďov" Don Sweeney uviedol, že si nie je istý, či sa dohodnú na zmluve.



Kapitán Bostonu a vo veku 43 rokov najstarší muž NHL Chára neplánuje ukončiť kariéru a rád by zostal v Bostone. "Cítim sa dobre a stále mám na to, aby som pokračoval. Chcem zostať súčasťou Bostonu Bruins, naďalej chcem ísť príkladom a podeliť sa o moje skúsenosti," povedal minulý týždeň slovenský obranca, ktorý odohral v profilige 22 sezón. Chára podpísal v marci 2018 a v marci 2019 s Bruins ročné kontrakty. Aktuálne je bez zmluvy a pokiaľ nepodpíše novú, stane sa neobmedzeným voľným hráčom. S vekom jeho minúty na ľade klesali, ale v oslabeniach patril k veľmi dôležitým článkom tímu Brucea Cassidyho.



"Vážim si Zdenove slová. Je to ikona Bruins a bol pre nás veľmi dôležitým hráčom. Momentálne riešime situáciu s viacerými hráčmi, snažíme sa spraviť všetko správne, aby náš klub napredoval a súčasťou tohto procesu je aj situácia ohľadom Zdena," povedal podľa nhl.com Sweeney. Chára pôsobí v Bostone od roku 2006 a v sezóne 2010/2011 v pozícii kapitána doviedol "medveďov" k zisku Stanleyho pohára. Okrem toho sa angažuje v charitatívnych projektoch: "Som spojený s organizáciou, fanúšikmi a mestom Boston. Bruins majú veľkú perspektívu a teším sa na budúcnosť. Určite urobíme všetko, aby sme vyhrali ďalší Stanleyho pohár." Chára odohral v NHL 1553 zápasov a v historickej tabuľke je na 15. mieste. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu ligy.



Pre budúcu sezónu zostáva pre tímy platový strop v nezmenenej výške 81,5 milióna dolárov. Okrem Cháru a Kruga ešte bude Boston riešiť budúcnosť potenciálnych obmedzených voľných hráčov - útočníka Jakea DeBruska a obrancu Matta Grzelcyka. Sweeney sa vyjadril aj k fínskemu brankárovi Tuukkovi Raskovi, ktorý v priebehu play off na vlastnú žiadosť opustil "bublinu" v Toronte a vrátil sa k rodine. Rask má ešte rok platný kontrakt a v nasledujúcej sezóne bude tímovou jednotkou. Chrbát mu opäť bude kryť slovenský brankár Jaroslav Halák. Boston v tejto sezóne získal Prezidentskú trofej za prvé miesto v nedokončenej základnej časti. V prvom kole play off vyradil Carolinu Hurricanes, ale v semifinále Východnej konferencie nestačil na Tampu Bay Lightning. Chára v trinástich dueloch play off zaznamenal dve asistencie.