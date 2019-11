NHL: Boston deklasoval Montreal na jeho ľade, Halák s 36 zákrokmi

NHL - sumáre:

MONTREAL CANADIENS – BOSTON BRUINS 1:8 (1:3, 0:3, 0:2)

Góly: 13. Weber (Gallagher, TATAR) – 9. DeBrusk (Kuraly, Krejčí), 15. Pastrňák (Coyle, Marchand), 20. Marchand (Coyle), 21. Pastrňák (Marchand, CHÁRA), 22. Bjork (Kuraly), 30. Pastrňák (Carlo, Krejčí), 49. Coyle (Krug, Kuraly), 58. Heinen (Studnicka, Krug). Brankári: Price (22. Kinkaid) - HALÁK, strely na bránku: 37:24, 21.302 divákov





NEW JERSEY DEVILS - MINNESOTA WILD 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Góly: 13. Boqvist (Simmonds, Hughes), 34. Palmieri (Hall, Hischier) – 6. Parise (Suter, Fiala), 31. Greenway (Eriksson Ek), 43. Suter (Donato, Hartman). Brankári: Domingue - Kähkönen, strely na bránku: 34:29, 14.627 divákov





CHICAGO BLACKHAWKS - DALLAS STARS 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 12. Saad (Gustafsson, Nylander), 51. Kane (DeBrincat, Shaw), 58. Murphy. Brankári: Crawford - Chudobin, strely na bránku: 38:32, 21.210 divákov

New York 27. novembra (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák priviedol Boston Bruins v zámorskej NHL k hladkému víťazstvu na ľade svojho niekdajšieho klubu Montrealu Canadiens 8:1. Halák zaznamenal 36 úspešných zákrokov, po bode za asistenciu si pripísali Zdeno Chára z tímu hostí a Tomáš Tatar v domácom drese. Pre Boston to bol štvrtý triumf za sebou, Montreal ťahá šnúru piatich prehier.Canadiens boli v každej tretine strelecky aktívnejší, ale Halák inkasoval iba raz a dosiahol 97,3-percentnú úspešnosť zákrokov. V deviatom dueli sezóny si tak pripísal piaty triumf a vzájomnú bilanciu s bývalým kolegom z Montrealu Careym Priceom vylepšil už na 6:0. Halák prehral v riadnom hracom čase v tejto sezóne iba raz, v októbri na ľade Colorada. Kouč Bostonu Bruce Cassidy ho chválil najmä za prvú tretinu, keď ešte nebolo rozhodnuté:Price dostal z 11 striel päť gólov a v druhej tretine za stavu 1:5 prepustil po time-oute domácich miesto Keithovi Kinkaidovi. Bránku opustil predčasne po 113 štartoch, prvýkrát od decembra 2017. Chára odohral 20:28 min bez plusového bodu i bez strely na bránku, Tatar bol na ľade viac ako 15 minút, mal dve strely a jednu "mínusku". Oba tímy sa opäť stretnú v nedeľu v Bostone.Slovenského brankára prekonal iba obranca Shea Weber v prvej tretine gólom na 1:1. Weber dorazil do siete Halákom vyrazený puk po strele Brendana Gallaghera, ktorému do šance prihral Tatar. Chára asistoval pri góle Bostonu na 4:1, ten padol iba necelých osem sekúnd po štarte druhej tretiny. Po vyhratom buly bol slovenský zadák na začiatku akcie s úspešnou koncovkou Davida Pastrňáka. Český útočník dal spolu tri góly a tešil sa zo siedmeho hetriku v zámorskej kariére (šiesteho v základnej časti NHL). Upevnil si tak post lídra tabuľky strelcov s 23 gólmi v 24 zápasoch a vyhlásili ho za prvú hviezdu. "uviedol pre zámorské médiá Pastrňák.Druhou hviezdou bol Brad Marchand s bilanciou 1+2, ktorý gólom na 3:1 dosiahol hranicu 600 bodov v NHL. Charlie Coyle (1+2) i Sean Kuraly (0+3) si vylepšili štatistiky rovnako o tri body. Jack Studnicka asistoval vo svojom premiérovom zápase v súťaži. Bodovalo celkovo až dvanásť hráčov hostí. Boston napriek absencii Patricea Bergerona bodoval už v ôsmom zápase za sebou a posunul sa pred Washington na čelo Východnej konferencie. Montreal je v kríze.reagoval kouč Canadiens Claude Julien a príčiny prehry nehľadal v brankároch.Hráči Chicaga ukončili sedemzápasovú víťaznú sériu Dallasu, keď ho doma zdolali 3:0. Slovenský obranca hostí Andrej Sekera odohral 17:28 min, zblokoval dve strely a rozdal dva. Corey Crawford mal 32 zákrokov pri vôbec prvom "shutoute" svojho tímu v sezóne, v kariére ich má na konte spolu už 26.vyhlásil Crawford. Brandon Saad, Patrick Kane a Connor Murphy skórovali za Chicago, ktoré uspelo po troch prehrách. Kane bodoval už v trinástom zápase v rade. Domáci na poslednú chvíľu vyradili zo súpisky útočníka Dylana Stromea v súlade s protokolom o ochrane pri otrase mozgu. V zostave ho nahradil Matthew Highmore.tešil sa tréner Chicaga Jeremy Colliton.Minnesota vyhrala na ľade New Jersey 3:2, keď víťazný debut v NHL zažil fínsky brankár hostí Kaapo Kähkönen. Predviedol 32 zákrokov abodovali už v siedmom stretnutí v sérii.uviedol 23-ročný Kähkönen. O výhre rozhodol na začiatku tretej tretiny obranca Ryan Suter. Hostí preto nemuselo mrzieť, že Jesper Boqvist dal predtým svoj premiérový profiligový gól, ktorý ale podľa neskoršieho stanoviska NHL nemal platiť. Wayne Simmonds totiž zahral v strednom pásme vysokou hokejkou a hra mala byť prerušená. Rozhodcovia ale napriekkouča hostí zásah odobrili a Minnesote ešte udelili dvpjminútový trest.Tomáš Tatar (Montreal) 15:14 0 1 1 -1 2 0Zdeno Chára (Boston) 20:28 0 1 1 0 0 0Andrej Sekera (Dallas) 17:28 0 0 0 0 0 0Jaroslav Halák (Boston) 60:00 36/37 97,3%