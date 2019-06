NHL: Boston deklasoval v 3. finále domáce St. Louis

3. zápas finále play off NHL:



ST. LOUIS BLUES - BOSTON BRUINS 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)



Góly: 32. Barbašev (Sanford, Steen), 46. Parayko (O'Reilly, Bozak) – 11. Bergeron (Krug, DeBrusk), 18. Coyle (Johansson, Heinen), 20. Kuraly (Nordström), 21. Pastrňák (Krug, Bergeron), 33. Krug (Marchand, Bergeron), 59. Acciari (Nordström), 59. Johansson (Krug, Clifton). Rozhodovali: Sutherland, Kozari - Devorski, Racicot vylúčení: 7:8 na 2 min, presilovky: 1:4, oslabenia 0:0, 18.789 divákov.



St. Louis: Binnington (32. Allen) – Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, Gunnarsson – Tarasenko, Schenn, Schwartz – Perron, O'Reilly, Blais – Maroon, Bozak, Fabbri – Steen, Barbašev, Sanford.



Boston: Rask – McAvoy, Chára, Carlo, Krug, Clifton, Moore – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Backes, Krejčí, DeBrusk – Heinen, Coyle, Johansson – Acciari, Kuraly, Nordström.



/stav série: 1:2/



Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 24:32 0 0 0 2 0 4



/minutáž, góly, asistenciie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

St. Louis 2. júna (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v noci na nedeľu v treťom súboji finále play off NHL na ľade St. Louis Blues 7:2 a v sérii vedú 2:1. Slovenský obranca Zdeno Chára v drese "" odohral 24:32 minúty, do štatistík si zapísal dva plusové body a štyri trestné minúty. V bránke dostal pred Jaroslavom Halákom opäť prednosť Fín Tuukka Rask.Boston rozhodol už v prvej tretine, v ktorej dosiahol tri góly. Pod jeho triumf sa podpísali siedmi strelci - Patrice Bergeron, Charlie Coyle, Sean Kuraly, David Pastrňák, Torey Krug, Noel Acciari a Marcus Johansson. Krug si pripísal aj tri asistencie a stal sa prvým hráčom Bruins so štyrmi bodmi vo finálovom zápase, Bruins predviedli súperovi efektivitu v presilovkách, keď premenili štyri zo siedmich, pričom im stačili štyri strely. Blues využili iba jedinú presilovku z ôsmich, keď bol na trestnej lavici Chára.Štvrtý duel je na programe v noci na utorok opäť v St. Louis.Diváci v St. Louis sa dočkali finálového zápasu prvýkrát od roku 1970. Domáci dostali už v úvode možnosť hrať v početnej výhode, keď putoval na trestnú lavicu DeBrusk. Dobré príležitosti si vypracovali Perron a Tarasenko, ale Rask bol pozorný. Hostia mohli otvoriť skóre v 10. min, Pastrňák vypálil z pravého kruhu z prvej, ale Binnington sa stihol presunúť a bravúrne zakročil. Vzápätí však išiel na 2 min Perron a Boston predviedol ako hrať v presilovke. Po vyhratom buly Krug nahodil puk od modrej čiary a Bergeron ho ukážkovo tečoval poza Binningtonov chrbát. Boston udrel pred prvou prestávkou ešte dvakrát. Najprv v 18. min zakončil Coyle ukážkovú kombináciu s Heinenom a Johanssonom a osem sekúnd pred klaksónom Kuraly spoza ľavého kruhu zaskočil Binningtona.Hostia si do druhej tretiny preniesli presilovú hru a pokračovali v deštrukcii súpera. Už po 41 sekundách našiel Krug pred bránkou osamoteného Pastrňáka a český útočník bez ťažkostí zvýšil na 4:0. St. Louis sa dočkalo zásahu v 32. min. Za bránkou vyhral Sanford osobný súboj, naservíroval puk pred bránku a Barbašev premenil tutovku. Blues to však nebolo nič platné, už o 67 sekúnd Boston využil tretiu presilovku. Krug, ktorý mal na konte dve asistencie, tentokrát vystrelil a piatym zásahom Bruins vyhnal Binningtona z bránky. V závere druhej časti hry domáci zatlačili, ale O'Reilly trafil iba žŕdku a Blais nevyužil chybu defenzívy Bostonu.Záverečné dejstvo sa začalo sériou vylúčení, domáci však využili až Chárovu penalizáciu v 46. min. Vôbec jedinú presilovku zužitkoval Parayko, ktorého strelu od modrej čiary tečoval hosťujúci Carlo. Boston však nepripustil drámu, kontroloval zápas a domácich nepúšťal do vážnejších príležitostí. Tí sa pokúsili o zvrat odvolaním brankára Allena už päť minút pred koncom zápasu, ale tešil sa iba Boston. V 59. min sa presadil Acciari a o 13 sekúnd neskôr stanovil konečný výsledok Johansson.