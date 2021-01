Boston má nového kapitána, po Chárovi prevzal céčko Bergeron

Boston 8. januára (TASR) – Novým kapitánom hokejistov Bostonu Bruins sa stal Patrice Bergeron. Skúsený kanadský center nahradil vo funkcii slovenského obrancu Zdena Cháru, ktorý sa po štrnástich sezónach rozhodol odísť z Bostonu a zamieril do Washingtonu. Informoval o tom oficiálny web NHL.



Chára bol najdlhšie slúžiaci kapitán spomedzi aktívnych hráčov, céčko nosil v Bostone od roku 2006, 30. decembra však ako voľný hráč podpísal ročný kontrakt s Capitals. Tridsaťpäťročný Bergeron bol ako nový kapitán jasnou voľbou, farbám Bruins je verný od začiatku profiligovej kariéry, vstupuje už do svojej 17. sezóny v drese Bostonu.



„Chcem byť najmä sám sebou," vyhlásil Bergeron po vymenovaní do funkcie. „Myslím si, že vodcovstvo je o tom, aby som bol obklopený skvelými ľuďmi, čo som. Je dôležité, aby som išiel mužstvu príkladom a každého jedného hráča si zo srdca vypočul, keď to bude potrebovať," citoval ho web nhl.com.



Bergeron je v poradí 20. kapitán medveďov. Tí ho draftovali v roku 2003 z celkového 45. miesta, Chárovi robil asistenta od roku 2006.



„Niet pochýb, že Patrice bude ďalším kapitánom Bruins," povedal Chára ešte 31. decembra. „Myslím si, že každému je to jasné. Je absolútne tou správnou osobou na vykonávanie tejto funkcie. Bol dlhých 16 rokov súčasťou organizácie Bostonu a pre tím a miestnu komunitu toho veľmi veľa urobil. Bude neskutočne dobrý kapitán a líder mužstva."



Kanadský reprezentant vybojoval s Bruins v roku 2011 Stanleyho pohár. Je člen elitného Triple Gold Clubu, olympijské zlato dobyl v rokoch 2010 a 2014, v roku 2004 získal titul majstra sveta. V zbierke má aj triumf zo Svetového pohára 2017, či titul na juniorských MS. Patrí k najlepším hráčom NHL na buly, štyrikrát získal Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka ligy. Je členom ničivého prvého útoku Bruins na krídlach s Davidom Pastrňákom a Bradom Marchandom, v minulom ročníku nazbieral 56 bodov (31+25) v 61 zápasoch a pomohol tímu k zisku Prezidentskej trofeje pre najlepšie mužstvo základnej časti.